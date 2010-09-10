Теплицы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Теплицы

Сообщение klonik » Сегодня, 22:00

У кого есть стеклянные теплицы, как они вам в эксплуатации? Насколько они надежные и что можете сказать по поводу повреждения стеклянных элементов?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Теплицы

Сообщение zevc » 36 минут назад

Здравствуйте, мне зять с дочерью подарили стеклянную теплицу несколько лет назад. Я нарадоваться никак не могу ей. У меня до этого была поликарбонатная и я с ней так намучалась. Со стеклянной никаких проблем. Главная особенность моей теплицы — это купейные двери, которые легко открывать. Думаю, что это очень важно особенно для людей в возрасте.
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