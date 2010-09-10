Теплицы
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Теплицы
У кого есть стеклянные теплицы, как они вам в эксплуатации? Насколько они надежные и что можете сказать по поводу повреждения стеклянных элементов?
Re: Теплицы
Здравствуйте, мне зять с дочерью подарили стеклянную теплицу несколько лет назад. Я нарадоваться никак не могу ей. У меня до этого была поликарбонатная и я с ней так намучалась. Со стеклянной никаких проблем. Главная особенность моей теплицы — это купейные двери, которые легко открывать. Думаю, что это очень важно особенно для людей в возрасте.
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