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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 71 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Olimp Casino Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 09:07 Играет ли кто в Olimp Casino https://atyrau-densaulyk.kz ? Там быстро выплачивают выигрыши? Не хочется обжигаться во второй раз так как недавно был плохой опыт когда я месяц ждала перевода на карту от одного казино которое даже называть не хочу. Хочу вот сейчас сменить место игры на слотах на что-то проверенное где проблем не будет никаких. Пока мне многие нахваливают имено Олимп. Вернуться к началу

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