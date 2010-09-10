Olimp Casino
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Olimp Casino
Играет ли кто в Olimp Casino https://atyrau-densaulyk.kz ? Там быстро выплачивают выигрыши? Не хочется обжигаться во второй раз так как недавно был плохой опыт когда я месяц ждала перевода на карту от одного казино которое даже называть не хочу. Хочу вот сейчас сменить место игры на слотах на что-то проверенное где проблем не будет никаких. Пока мне многие нахваливают имено Олимп.
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