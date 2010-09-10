Olimp Casino

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Olimp Casino

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 09:07

Играет ли кто в Olimp Casino https://atyrau-densaulyk.kz ? Там быстро выплачивают выигрыши? Не хочется обжигаться во второй раз так как недавно был плохой опыт когда я месяц ждала перевода на карту от одного казино которое даже называть не хочу. Хочу вот сейчас сменить место игры на слотах на что-то проверенное где проблем не будет никаких. Пока мне многие нахваливают имено Олимп.
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