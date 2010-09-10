Погрузчики

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Погрузчики

Сообщение Радищева » Сегодня, 13:01

Какая фирма в России продаёт погрузчики JAC?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Погрузчики

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:52

фирма которая продаёт новые погрузчики марки JAC называется ООО «Еврокара-плюс». Вот их официальный сайт https://eurocaraplus-jac.ru/vilochnye-pogruzchiki-12-tonn В продаже есть стандартные и боковые модели. Гарантия 3 года или 3000 моточасов. Лучше условий найти практически нереально на обслуживание я считаю
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