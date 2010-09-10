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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 71 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: Погрузчики Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:52 фирма которая продаёт новые погрузчики марки JAC называется ООО «Еврокара-плюс». Вот их официальный сайт https://eurocaraplus-jac.ru/vilochnye-pogruzchiki-12-tonn В продаже есть стандартные и боковые модели. Гарантия 3 года или 3000 моточасов. Лучше условий найти практически нереально на обслуживание я считаю Вернуться к началу

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