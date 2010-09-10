Аренда манипулятора в Москве

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда манипулятора в Москве

Сообщение klonik » 11 минут назад

Аренда манипулятора в Москве интересует. Где стоит искать хорошие варианты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1388
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аренда манипулятора в Москве

Сообщение zevc » 10 минут назад

Можете рассмотреть вот этот https://prihoz.ru/news/full/news-archiv ... -v-Moskve/ вариант. Довелось у них арендовать, так по цене они вне конкуренции. Плюс сам манипулятор новый, отработал каждую вложенную копейку от и до. Можете по нашим стопам пойти.
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