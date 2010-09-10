Аренда манипулятора в Москве
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Аренда манипулятора в Москве
Аренда манипулятора в Москве интересует. Где стоит искать хорошие варианты?
Re: Аренда манипулятора в Москве
Можете рассмотреть вот этот https://prihoz.ru/news/full/news-archiv ... -v-Moskve/ вариант. Довелось у них арендовать, так по цене они вне конкуренции. Плюс сам манипулятор новый, отработал каждую вложенную копейку от и до. Можете по нашим стопам пойти.
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