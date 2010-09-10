Экономическая безопасность, лекции
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Экономическая безопасность, лекции
Лекции по экономической безопасности проходили? В ютубе не могу найти ничего дельного. Можете помочь? Не обязательно в ютубе, я готов и в текстовом формате изучить. Главное – чтобы было написано профессиональным и при этом понятным языком, чтобы было интересно изучать. В Яндексе нашел эти https://agroekonomika.ru/ лекции по экономике. Может вы проходили?
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