Экономическая безопасность, лекции

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Экономическая безопасность, лекции

Сообщение Buneyaz » Вчера, 18:02

Лекции по экономической безопасности проходили? В ютубе не могу найти ничего дельного. Можете помочь? Не обязательно в ютубе, я готов и в текстовом формате изучить. Главное – чтобы было написано профессиональным и при этом понятным языком, чтобы было интересно изучать. В Яндексе нашел эти https://agroekonomika.ru/ лекции по экономике. Может вы проходили?
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