Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1390
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:39

У меня мини-экскавтор DEVELON, покупал несколько лет назад. Испытываю сложности с запчастями. Заказываю, а они очень долго идут. Подскажите где можно заказать, чтобы доставка была оперативная?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1388
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:26

Добрый день, я думаю вам необходимо обратиться в Алтехстрой. Они как раз специализируются на такой технике. Вам нужно связаться с менеджерами этой компании, они вам помогут выбрать по каталогу официального производителя зачать и заказать. А многие расходные материалы находятся у них в филиалах компании.
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