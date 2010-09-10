Подскажите
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Подскажите
У меня мини-экскавтор DEVELON, покупал несколько лет назад. Испытываю сложности с запчастями. Заказываю, а они очень долго идут. Подскажите где можно заказать, чтобы доставка была оперативная?
Re: Подскажите
Добрый день, я думаю вам необходимо обратиться в Алтехстрой. Они как раз специализируются на такой технике. Вам нужно связаться с менеджерами этой компании, они вам помогут выбрать по каталогу официального производителя зачать и заказать. А многие расходные материалы находятся у них в филиалах компании.
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