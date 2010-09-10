Сообщение zevc » Вчера, 21:45

Здравствуйте, у сестры день рождения. Небольшой юбилей 30 лет, даже не знаю что и дарить. Хочется что-то подарить необычное, ну и чтобы пользовалась она этой вещью и меня вспоминала. Может, есть у кого-нибудь идея, что можно подарить?