Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1390
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 21:45

Здравствуйте, у сестры день рождения. Небольшой юбилей 30 лет, даже не знаю что и дарить. Хочется что-то подарить необычное, ну и чтобы пользовалась она этой вещью и меня вспоминала. Может, есть у кого-нибудь идея, что можно подарить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1388
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 22:32

Добрый день, а вы не рассматриваете подарить ей пуфик, кресло мешок или мне кажется можно вручить хороший текстиль. Я себе покупала в прихожую пуф трансформер, он такой классный. Стильно смотрится и очень практичный в использовании. Посмотрите у https://dreambag.ru/ . Мне кажется вы у них точно сможете подобрать подарок для сестры.
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