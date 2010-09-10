Мебель
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Мебель
Здравствуйте, у сестры день рождения. Небольшой юбилей 30 лет, даже не знаю что и дарить. Хочется что-то подарить необычное, ну и чтобы пользовалась она этой вещью и меня вспоминала. Может, есть у кого-нибудь идея, что можно подарить?
Re: Мебель
Добрый день, а вы не рассматриваете подарить ей пуфик, кресло мешок или мне кажется можно вручить хороший текстиль. Я себе покупала в прихожую пуф трансформер, он такой классный. Стильно смотрится и очень практичный в использовании. Посмотрите у https://dreambag.ru/ . Мне кажется вы у них точно сможете подобрать подарок для сестры.
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