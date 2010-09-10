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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 165 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Учебный Центр KATTA TANAFFUS: Путь к Успеху для Ваших Детей Цитата Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 04:19



Одним из ключевых преимуществ Учебного Центра KATTA TANAFFUS является высококвалифицированный педагогический и тренерский состав. Педагоги являются авторами множества учебных материалов, а некоторые из них удостоены награды "Отличник народного образования". Тренеры - это мастера спорта международного класса и судьи международных соревнований, что гарантирует профессиональное обучение в различных областях.



Учебный Центр KATTA TANAFFUS гордится успехами своих учеников, которые не только регулярно участвуют и побеждают на международных конкурсах и олимпиадах, но и демонстрируют выдающиеся результаты в учебе и спорте. В Учебном Центре KATTA TANAFFUS мы создаем условия для всестороннего развития и достижения высоких целей. Учебный Центр KATTA TANAFFUS https://katta-tanaffus.uz/ уже более 18 лет успешно работает на рынке образовательных услуг, помогая детям раскрыть свой потенциал и достичь успеха. С 2006 года более 250 тысяч детей и подростков прошли обучение в наших центрах, что подтверждает репутацию качественного образовательного учреждения.Одним из ключевых преимуществ Учебного Центра KATTA TANAFFUS является высококвалифицированный педагогический и тренерский состав. Педагоги являются авторами множества учебных материалов, а некоторые из них удостоены награды "Отличник народного образования". Тренеры - это мастера спорта международного класса и судьи международных соревнований, что гарантирует профессиональное обучение в различных областях.Учебный Центр KATTA TANAFFUS гордится успехами своих учеников, которые не только регулярно участвуют и побеждают на международных конкурсах и олимпиадах, но и демонстрируют выдающиеся результаты в учебе и спорте. В Учебном Центре KATTA TANAFFUS мы создаем условия для всестороннего развития и достижения высоких целей. Вернуться к началу

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