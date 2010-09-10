Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1389
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:54

Возникла срочная необходимость оформить допуск СРО, иначе уйдет возможность поучаствовать в одном крупном тендере. Посмотрела по интернету, допуск оформить вроде как не проблема. Но что, если проверка придет? Что в таком случае будет?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1391
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 35 минут назад

Советую тут https://perm.stroyurist.ru/services/sro/sro-stroiteley/ допуск оформлять, чтобы потом проверок не бояться. Мы с компанией уже несколько лет сотрудничаем, на момент проверки приезжает их специалист и решает все вопросы на месте. В плане того, что присутствует при проверке и смотрит за деятельностью контролирующих органов. Ни разу еще никаких проблем не было, все акты проверки подписываются одним днем.
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