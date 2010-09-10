Сообщение klonik » Вчера, 21:54

Возникла срочная необходимость оформить допуск СРО, иначе уйдет возможность поучаствовать в одном крупном тендере. Посмотрела по интернету, допуск оформить вроде как не проблема. Но что, если проверка придет? Что в таком случае будет?