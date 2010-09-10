Сообщение zevc » Сегодня, 09:49

Решили мы все же провести трубы водопровода от центральной сети, потому что каждый три месяца чистить скважину и менять насос сильно дорого. Все основные моменты уже согласовали, остался вопрос с прокладкой труб. Тут все на нас повесили, как сделать, чтобы проблем потом не было?