Лотки теплотрасс
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Лотки теплотрасс
Решили мы все же провести трубы водопровода от центральной сети, потому что каждый три месяца чистить скважину и менять насос сильно дорого. Все основные моменты уже согласовали, остался вопрос с прокладкой труб. Тут все на нас повесили, как сделать, чтобы проблем потом не было?
Re: Лотки теплотрасс
Очень мало данных для полноценного ответа((( Какой у вас тип грунта, на какую глубину будут проложены трубы? Вообще, тут можно посоветовать взять лотки теплотрасс, их уложить, а трубы уже по лотку пустить. Во-первых, это надежно, даже если со стороны промерзания смотреть. Во-вторых, городские трубы, скорее всего, точно так же лежат. Ну а так, в идеале, сходить на очную консультацию к нормальному инженеру.
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