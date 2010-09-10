Лотки теплотрасс

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1392
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лотки теплотрасс

Сообщение zevc » Сегодня, 09:49

Решили мы все же провести трубы водопровода от центральной сети, потому что каждый три месяца чистить скважину и менять насос сильно дорого. Все основные моменты уже согласовали, остался вопрос с прокладкой труб. Тут все на нас повесили, как сделать, чтобы проблем потом не было?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1390
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лотки теплотрасс

Сообщение klonik » Сегодня, 10:28

Очень мало данных для полноценного ответа((( Какой у вас тип грунта, на какую глубину будут проложены трубы? Вообще, тут можно посоветовать взять лотки теплотрасс, их уложить, а трубы уже по лотку пустить. Во-первых, это надежно, даже если со стороны промерзания смотреть. Во-вторых, городские трубы, скорее всего, точно так же лежат. Ну а так, в идеале, сходить на очную консультацию к нормальному инженеру.
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