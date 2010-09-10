Сообщение klonik » Вчера, 15:15

Дамы, которые много работают, как вы решаете вопрос готовки на семью? Я уже чего только не пробовала, но все равно получается так, что в двенадцать ночи приходится вставать к плите, чтобы своим что-то приготовить на следующие два дня. Устала, сил нет.