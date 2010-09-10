Доставка еды
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Доставка еды
Дамы, которые много работают, как вы решаете вопрос готовки на семью? Я уже чего только не пробовала, но все равно получается так, что в двенадцать ночи приходится вставать к плите, чтобы своим что-то приготовить на следующие два дня. Устала, сил нет.
Re: Доставка еды
Меня выручает доставка готовой еды в Москве, второй месяц как перешли на этот формат, жить стало легче. Теперь у моих каждый день суп и полноценный ужин, потому что я со своей работой просто физически не могу готовить. Конечно, это не тоже самое, что приготовлено лично, но как временный выход подойдет. Очень советую вам посмотреть в ту сторону, удобно. Ну или меняйте работу, чтобы было больше времени.
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