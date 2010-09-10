Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1394
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 53 минуты назад

Когда в СРО вступаешь, то надо где-то отдельно экспертизу дипломов проводить? Я тут с одной коллегой поговорила, она меня запугала, что документы будут проверять долго и тщательно, а у нас у двоих дипломы утеряны, только справки. Теперь переживаю(((
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