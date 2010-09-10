Сообщение klonik » Вчера, 22:17

Когда в СРО вступаешь, то надо где-то отдельно экспертизу дипломов проводить? Я тут с одной коллегой поговорила, она меня запугала, что документы будут проверять долго и тщательно, а у нас у двоих дипломы утеряны, только справки. Теперь переживаю(((