Клининг
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Клининг
Приветствую, делаем ремонт в офисе, так в принципе не сильно загваздакали, но все равно нужно где-то что-то отмывать. Уборщица арендодателя не согласилась, ищем клининг, готовый привести в порядок 50 квадратов.
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