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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1394 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Клининг Цитата Сообщение klonik » 42 минуты назад Приветствую, делаем ремонт в офисе, так в принципе не сильно загваздакали, но все равно нужно где-то что-то отмывать. Уборщица арендодателя не согласилась, ищем клининг, готовый привести в порядок 50 квадратов. Вернуться к началу

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