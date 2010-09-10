Клининг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Клининг
Приветствую, делаем ремонт в офисе, так в принципе не сильно загваздакали, но все равно нужно где-то что-то отмывать. Уборщица арендодателя не согласилась, ищем клининг, готовый привести в порядок 50 квадратов.
Re: Клининг
Добрый день, там вроде и не много после ремонта, но каждую капельку оттирать нервы заканчиваются. Мы сами с девочками сначала решили свой кабинет отмыть, но через час с матами и психами бросили это гиблое дело) Мы в Сириус обращались, это московский клининг цена которого совершенно не ударит по вашему карману, а порядок наведут как в операционной - ни пятнышка, ни пылинки!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя