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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1394 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Клининг Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:28 Приветствую, делаем ремонт в офисе, так в принципе не сильно загваздакали, но все равно нужно где-то что-то отмывать. Уборщица арендодателя не согласилась, ищем клининг, готовый привести в порядок 50 квадратов. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1396 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Клининг Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:35 Добрый день, там вроде и не много после ремонта, но каждую капельку оттирать нервы заканчиваются. Мы сами с девочками сначала решили свой кабинет отмыть, но через час с матами и психами бросили это гиблое дело) Мы в Сириус обращались, это московский клининг цена которого совершенно не ударит по вашему карману, а порядок наведут как в операционной - ни пятнышка, ни пылинки! Вернуться к началу

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