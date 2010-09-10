Клининг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1394
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Клининг

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

Приветствую, делаем ремонт в офисе, так в принципе не сильно загваздакали, но все равно нужно где-то что-то отмывать. Уборщица арендодателя не согласилась, ищем клининг, готовый привести в порядок 50 квадратов.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1396
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Клининг

Сообщение zevc » Вчера, 23:35

Добрый день, там вроде и не много после ремонта, но каждую капельку оттирать нервы заканчиваются. Мы сами с девочками сначала решили свой кабинет отмыть, но через час с матами и психами бросили это гиблое дело) Мы в Сириус обращались, это московский клининг цена которого совершенно не ударит по вашему карману, а порядок наведут как в операционной - ни пятнышка, ни пылинки!
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