Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1394
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 37 минут назад

Кто из квартиры переезжал в частный дом, расскажите, как вы на это решились? Я постоянно смотрю объявления, иногда попадаются очень даже интересные, но смелости взять и сменить многоэтажку на частный сектор не хватает. Интересно, как другие на это решаются.
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