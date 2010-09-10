Подскажите
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Подскажите
Кто из квартиры переезжал в частный дом, расскажите, как вы на это решились? Я постоянно смотрю объявления, иногда попадаются очень даже интересные, но смелости взять и сменить многоэтажку на частный сектор не хватает. Интересно, как другие на это решаются.
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