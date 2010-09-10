Подскажите
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Подскажите
Кто из квартиры переезжал в частный дом, расскажите, как вы на это решились? Я постоянно смотрю объявления, иногда попадаются очень даже интересные, но смелости взять и сменить многоэтажку на частный сектор не хватает. Интересно, как другие на это решаются.
Re: Подскажите
Кто как, лично я продала квартиру, когда увидела что можно дом шалаш купить готовый – треугольный дом был моей давней мечтой, я несколько раз в подобных домах отдыхала, каждый раз просто восторг. Правда, тут же замечу, что чуть ранее мной был куплен участок, то есть я не совсем в неизвестность переезжала, на участке летом работала, облагораживала его. Кстати, о переезде ни разу не пожалела.
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