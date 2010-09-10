Сообщение klonik » Вчера, 22:34

Кто из квартиры переезжал в частный дом, расскажите, как вы на это решились? Я постоянно смотрю объявления, иногда попадаются очень даже интересные, но смелости взять и сменить многоэтажку на частный сектор не хватает. Интересно, как другие на это решаются.