Перепрошивка ПО iPhone 14, Москва

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Перепрошивка ПО iPhone 14, Москва

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 01:57

Трудно ли самостоятельно выполнить перепрошивку ПО на айфоне? Я в софте и технике вообще не силен, но вроде как там нет ничего сложного, если судить по видео из ютуба. Или всё же можно напортачить? Какие проверенные сервисы по ремонту iPhone 14 в Москве знаете? Сколько сейчас в среднем берут за услуги перепрошивки?
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