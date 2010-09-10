Перепрошивка ПО iPhone 14, Москва
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Перепрошивка ПО iPhone 14, Москва
Трудно ли самостоятельно выполнить перепрошивку ПО на айфоне? Я в софте и технике вообще не силен, но вроде как там нет ничего сложного, если судить по видео из ютуба. Или всё же можно напортачить? Какие проверенные сервисы по ремонту iPhone 14 в Москве знаете? Сколько сейчас в среднем берут за услуги перепрошивки?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость