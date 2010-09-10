Сообщение zevc » Сегодня, 12:02

Добрый день. Купили не так давно участок и решились на строительство своего дома. Нужен проект и фирма, которая начала бы строительство дома из газобетонных блоков. Если у вас есть проверенная компания, то поделитесь контактами. Все-таки строительство серьезное дело, не хотелось бы нарваться на мошенников.