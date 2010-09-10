Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Купили не так давно участок и решились на строительство своего дома. Нужен проект и фирма, которая начала бы строительство дома из газобетонных блоков. Если у вас есть проверенная компания, то поделитесь контактами. Все-таки строительство серьезное дело, не хотелось бы нарваться на мошенников.
Re: Подскажите
Здравствуйте, собственный дом — это хорошо. Мы тоже живем в частном доме, правда мы не строили его с нуля, а покупали готовый уже. Все хорошо, дом тёплый, уютный, только планировка не очень устраивает меня. Поэтому, чтобы понимать все нюансы, нужен проект дома. Без него никак не обойтись. Обратитесь к www.domicomfort.ru. Они подготовят весь проект, учтут все ваши пожелания. У них большой опыт в строительстве и обладают всеми необходимыми ресурсами.
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