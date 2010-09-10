Причины возникновения намагниченности трубопроводов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1398
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Причины возникновения намагниченности трубопроводов

Сообщение zevc » Сегодня, 15:17

Причины возникновения намагниченности трубопроводов не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1395
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Причины возникновения намагниченности трубопроводов

Сообщение klonik » Сегодня, 15:18

Вот и вопросик у вас) Тут нужен специалист - не меньше) Инженера найти бы...) Рекомендую ознакомиться со статьей https://info-tses.kz/tehnika/prichiny-v ... boprovodov в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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