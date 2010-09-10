Причины возникновения намагниченности трубопроводов
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Причины возникновения намагниченности трубопроводов
Причины возникновения намагниченности трубопроводов не подскажете?
Re: Причины возникновения намагниченности трубопроводов
Вот и вопросик у вас) Тут нужен специалист - не меньше) Инженера найти бы...) Рекомендую ознакомиться со статьей https://info-tses.kz/tehnika/prichiny-v ... boprovodov в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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