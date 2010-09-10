Сообщение klonik » Сегодня, 20:32

Всем доброго дня. У меня избыточный вес. Я чувствую, что он только мешает мне жить. Готова сесть на диету или заняться спортом. Но подруга говорит, что нужно провести естественное и безопасное очищение организма. А как вы считаете, как мне лучше поступить?