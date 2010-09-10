Подскажите
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Подскажите
Всем доброго дня. У меня избыточный вес. Я чувствую, что он только мешает мне жить. Готова сесть на диету или заняться спортом. Но подруга говорит, что нужно провести естественное и безопасное очищение организма. А как вы считаете, как мне лучше поступить?
Re: Подскажите
Здравствуйте, я с вашей подругой полностью согласна. Если у вас избыточный вес, то вам обязательно нужно провести очищение организма. Так вы сможете восстановить иммунную систему организма, очистите кровь и другое. Ваш организм нормально начнет работать. Возможно, что после очищения даже скинете вес.
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