Выбор вентиляционных решеток

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Выбор вентиляционных решеток

Сообщение zevc » 26 минут назад

Выбор вентиляционных решеток, как происходит? На что обращать внимание?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1398
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Выбор вентиляционных решеток

Сообщение klonik » 21 минуту назад

Довелось сталкиваться с выбором вентиляции для дома, так повезло выйти вот на этот https://www.topclimat.ru/publications/v ... hetki.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет)
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