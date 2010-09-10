Выбор вентиляционных решеток
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Выбор вентиляционных решеток
Выбор вентиляционных решеток, как происходит? На что обращать внимание?
Re: Выбор вентиляционных решеток
Довелось сталкиваться с выбором вентиляции для дома, так повезло выйти вот на этот https://www.topclimat.ru/publications/v ... hetki.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет)
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