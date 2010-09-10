Микрозаймы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1399
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Микрозаймы

Сообщение klonik » 52 минуты назад

Микрозаймы интересуют, где про них можно узнать подробнее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1401
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Микрозаймы

Сообщение zevc » 50 минут назад

А почему не в банк хотите обратиться? Это по выгоднее будет. Хотя если быстро и без проблем нужно, то микрокредиты выход. Посмотрите про них тут http://metodisty.ru/m/news/view/mikroza ... h_reshenii Редко беру, но пару раз выручали меня в трудное время.
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