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Підкажіть
Чи варто везти квіти штучні через півкраїни? Так вийшло, що я тут https://kvitu.ua/ua/iskusstvennye-cvety-v-ternopole/ можу купити штучні квіти Тернопіль, мені дуже подобається ціна, яку пропонує продавець. Якщо купувати, то треба якось доставку організовувати, не думаю, що це просто буде. Хотілося б спитати, де ще є такі ж вигідні пропозиції чи мені просто пощастило?
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