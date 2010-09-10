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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

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Сообщение zevc » 37 минут назад

Чи варто везти квіти штучні через півкраїни? Так вийшло, що я тут https://kvitu.ua/ua/iskusstvennye-cvety-v-ternopole/ можу купити штучні квіти Тернопіль, мені дуже подобається ціна, яку пропонує продавець. Якщо купувати, то треба якось доставку організовувати, не думаю, що це просто буде. Хотілося б спитати, де ще є такі ж вигідні пропозиції чи мені просто пощастило?
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