Настройка таргетированной рекламы в инстаграм

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Настройка таргетированной рекламы в инстаграм

Сообщение Buneyaz » 24 минуты назад

Работает ли Инстаграм как источник привлечения клиентов для кофейни в Минске в 2024? Или лучше вложиться в рекламу в телеге? Знаю, что она недавно начала монетизацию, но про эффективность рекламы там пока слышу очень мало. Настройку таргетированной рекламы в Инстаграм скорее всего буду делать, ищу специалиста. Можете кого-то посоветовать?
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