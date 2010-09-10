Настройка таргетированной рекламы в инстаграм
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Настройка таргетированной рекламы в инстаграм
Работает ли Инстаграм как источник привлечения клиентов для кофейни в Минске в 2024? Или лучше вложиться в рекламу в телеге? Знаю, что она недавно начала монетизацию, но про эффективность рекламы там пока слышу очень мало. Настройку таргетированной рекламы в Инстаграм скорее всего буду делать, ищу специалиста. Можете кого-то посоветовать?
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