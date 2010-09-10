Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мне необходимо получить допуск СРО. Самостоятельно не хочу этим заниматься, так как боюсь возврата документов. Порекомендуйте мне компанию, которая займется этим.
Re: Подскажите
Добрый день, в https://nc.stroyurist.ru/services/sro/vstupit-v-sro/ очень хорошие специалисты. Самое главное, что у них первая консультация бесплатная. В нее входит экспертиза документов, варианты решений и расчет стоимости. Компания гарантирует, быстрое вступление в СРО. Так что вы не потеряете ни время, ни контракты.
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