Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:31

Здравствуйте, мне необходимо получить допуск СРО. Самостоятельно не хочу этим заниматься, так как боюсь возврата документов. Порекомендуйте мне компанию, которая займется этим.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1401
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 13 минут назад

Добрый день, в https://nc.stroyurist.ru/services/sro/vstupit-v-sro/ очень хорошие специалисты. Самое главное, что у них первая консультация бесплатная. В нее входит экспертиза документов, варианты решений и расчет стоимости. Компания гарантирует, быстрое вступление в СРО. Так что вы не потеряете ни время, ни контракты.
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