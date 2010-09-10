Сообщение zevc » Сегодня, 17:06

Доброго времени суток, открываем еще один филиал нашего медицинского центра на другом конце города, необходимо приобрести оборудование, ищем поставщиков в частности аппаратов узи, где можно посмотреть многофункциональные, чтобы разнообразные исследования можно было производить.