Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:42

Доброго времени суток, подскажите, где можно приобрести универсальный ультразвуковой аппарат, на котором можно смотреть и взрослых, и детей. Но аппарат необходим экспертного класса, наши узисты крайне щепетильны к оборудованию, на котором работают.
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