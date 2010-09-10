Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток, подскажите, где можно приобрести универсальный ультразвуковой аппарат, на котором можно смотреть и взрослых, и детей. Но аппарат необходим экспертного класса, наши узисты крайне щепетильны к оборудованию, на котором работают.
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