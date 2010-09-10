Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1406
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:42

Доброго времени суток, подскажите, где можно приобрести универсальный ультразвуковой аппарат, на котором можно смотреть и взрослых, и детей. Но аппарат необходим экспертного класса, наши узисты крайне щепетильны к оборудованию, на котором работают.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:01

Приветствую, наш выбор при поиске пал на аппарат УЗИ GE Vivid T8, этот уникальный аппарат сочетает в себе признанные во всем мире технологии кардиодиагностики Vivid и превосходное качество общей визуализации. Уверена, что ваши спецы по узи-диагностике с достоинством оценят данную модель. Наши, по крайней мере, все остались довольны приобретением.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость