Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:47

Здравствуйте, соседка хочет заключить со мной договор, я буду за ней ухаживать, а после ее кончины квартира переходит мне. У кого можно проконсультироваться по правильности его содержания? Чтобы не получилось, что я свою часть договора выполню, но ничего по итогу не получу.
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