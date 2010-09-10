Сообщение klonik » Сегодня, 17:47

Здравствуйте, соседка хочет заключить со мной договор, я буду за ней ухаживать, а после ее кончины квартира переходит мне. У кого можно проконсультироваться по правильности его содержания? Чтобы не получилось, что я свою часть договора выполню, но ничего по итогу не получу.