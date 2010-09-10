Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1404 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » 24 минуты назад Девчат, можно ли продать квартиру с долгами? Долги по коммуналке, вообще по всей. Читала у них https://m-metrazh.ua/news/18 , пишут, что вроде можно. Только надо будет с покупателем расписку составить, что долги будут погашены. Еще нашла вариант, что можно взять задаток по квартире в размере задолженности, погасить все долги этими деньгами и потом выходить на сделку. Как проще с точки зрения закона? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»