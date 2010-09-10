Подскажите
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Подскажите
Девчат, можно ли продать квартиру с долгами? Долги по коммуналке, вообще по всей. Читала у них https://m-metrazh.ua/news/18 , пишут, что вроде можно. Только надо будет с покупателем расписку составить, что долги будут погашены. Еще нашла вариант, что можно взять задаток по квартире в размере задолженности, погасить все долги этими деньгами и потом выходить на сделку. Как проще с точки зрения закона?
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