Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1406
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:11

Приветствую всех. Сестра хочет провести мероприятие, выездное питание во время поста. Собрать в одном месте наших бабушек, теть и их подруг, которые часто посещают церковь и держат пост. Честно говоря, скептически отнеслась к такому предложению. Неужели есть компании, кто таким занимается?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:06

Доброго дня. Да, есть такая компания. Моя бабушка недавно посещала выездной кейтеринг с постным меню. Вот их сайт - https://edet-catering.ru/articles/kejte ... anie-v-ede . Она была очень удивлена, за столько лет посещения церкви, такое видела впервые. Рассказывает, что такой вкусной еды в пост никогда не ела. Вся еда готовится на казан-станции и гриле, а также на мобильной полевой кухне, работающие на угле и дровах. Так что однозначно эта компания вам подойдет.
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