Сообщение klonik » Вчера, 22:11

Приветствую всех. Сестра хочет провести мероприятие, выездное питание во время поста. Собрать в одном месте наших бабушек, теть и их подруг, которые часто посещают церковь и держат пост. Честно говоря, скептически отнеслась к такому предложению. Неужели есть компании, кто таким занимается?