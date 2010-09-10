Подскажите
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Подскажите
Приветствую всех. Сестра хочет провести мероприятие, выездное питание во время поста. Собрать в одном месте наших бабушек, теть и их подруг, которые часто посещают церковь и держат пост. Честно говоря, скептически отнеслась к такому предложению. Неужели есть компании, кто таким занимается?
Re: Подскажите
Доброго дня. Да, есть такая компания. Моя бабушка недавно посещала выездной кейтеринг с постным меню. Вот их сайт - https://edet-catering.ru/articles/kejte ... anie-v-ede . Она была очень удивлена, за столько лет посещения церкви, такое видела впервые. Рассказывает, что такой вкусной еды в пост никогда не ела. Вся еда готовится на казан-станции и гриле, а также на мобильной полевой кухне, работающие на угле и дровах. Так что однозначно эта компания вам подойдет.
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