Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:33

Добрый день. Намедни, при просмотре спортивного канала задалась вопросом, где и как питаются спортсмены? Может быть они и готовят дома, но в силу постоянной загруженности, такое случается редко. А где заказывают еду спортсмены?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1406
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 00:08

Доброго дня. На такой вопрос ответила мой фитнес-тренер, она поделилась с сайтом level kitchen . Блюда из этого сервиса приготовлены профессиональными шеф-поварами при участии высококвалифицированных диетологов, а также известного спортсмена. При приготовлении используются исключительно свежие продукты, т.к. еда занимает важное место в жизни человека и влияет на его здоровье. Данному сервису доверяют профессиональные спортсмены и другие знаменитые личности.
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