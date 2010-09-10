Сообщение zevc » Вчера, 23:33

Добрый день. Намедни, при просмотре спортивного канала задалась вопросом, где и как питаются спортсмены? Может быть они и готовят дома, но в силу постоянной загруженности, такое случается редко. А где заказывают еду спортсмены?