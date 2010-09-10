Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Намедни, при просмотре спортивного канала задалась вопросом, где и как питаются спортсмены? Может быть они и готовят дома, но в силу постоянной загруженности, такое случается редко. А где заказывают еду спортсмены?
Re: Подскажите
Доброго дня. На такой вопрос ответила мой фитнес-тренер, она поделилась с сайтом level kitchen . Блюда из этого сервиса приготовлены профессиональными шеф-поварами при участии высококвалифицированных диетологов, а также известного спортсмена. При приготовлении используются исключительно свежие продукты, т.к. еда занимает важное место в жизни человека и влияет на его здоровье. Данному сервису доверяют профессиональные спортсмены и другие знаменитые личности.
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