Резюме для домработницы

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Резюме для домработницы

Сообщение Buneyaz » 24 минуты назад

Резюме для домработницы в элитный загородный дом как должно выглядеть? Лучше написать его по-простому в свободной форме или поместить в шаблон подобного https://obrazec-resume.ru/catalog/ типа? Играет ли это какую-то значимую роль при оценке владельцем дома своего потенциального работника? Как считаете?
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