Резюме для домработницы
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Резюме для домработницы
Резюме для домработницы в элитный загородный дом как должно выглядеть? Лучше написать его по-простому в свободной форме или поместить в шаблон подобного https://obrazec-resume.ru/catalog/ типа? Играет ли это какую-то значимую роль при оценке владельцем дома своего потенциального работника? Как считаете?
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