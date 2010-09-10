Сообщение Roofdier » Сегодня, 09:03

Вскоре поедем с женой в Воронеж на День рождение её сестры. Долго думали над подарком и решили подарить ей что-нибудь из украшений. Хотим купить драгоценность на месте, в Воронеже. А где лучше?