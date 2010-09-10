Подарок
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Подарок
Вскоре поедем с женой в Воронеж на День рождение её сестры. Долго думали над подарком и решили подарить ей что-нибудь из украшений. Хотим купить драгоценность на месте, в Воронеже. А где лучше?
Re: Подарок
Над выбором подарка я сам постоянно ломаю голову. Не простое это дело. Но, мне кажется, что Вы правильно решили - все женщины любят украшения. А посмотреть их можно в этом ювелирном магазине. Вроде там неплохой выбор.
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