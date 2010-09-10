Сообщение klonik » Вчера, 21:05

Здравствуйте, планирую покупку автомобиля. Но смотрю сейчас очень много автомобильных центров. Физически все объездить просто нереально. Если знаете, где можно купить по выгодной цене новый автомобиль поделить контактами салона. Заранее спасибо.