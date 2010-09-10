Покупка авто
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Покупка авто
Здравствуйте, планирую покупку автомобиля. Но смотрю сейчас очень много автомобильных центров. Физически все объездить просто нереально. Если знаете, где можно купить по выгодной цене новый автомобиль поделить контактами салона. Заранее спасибо.
Re: Покупка авто
Здравствуйте, я недавно автомобиль брала у https://respublika-auto.ru/ . Тут оказались самые выгодные цены. Мало того, что тут хорошая скидка на новые автомобили, действуют разные программы и дают подарок при покупке автомобиля. Выбор новых автомобилей большой. Представлены не только китайские марки, но и европейские.
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