Похудение на эллиптическом тренажере

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Похудение на эллиптическом тренажере

Сообщение zevc » Сегодня, 11:36

Похудение на эллиптическом тренажере реально ли? Хочу себе такой купить...
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1409
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Похудение на эллиптическом тренажере

Сообщение klonik » Сегодня, 11:39

Скинула 15 кг за год благодаря этому тренажеру. Прочитала как-то на https://avangardsport.com/news/pokhuden ... -02-10-403 про него и решила, что пора рискнуть) И ни разу не пожалела! Отличный вариант для вашего здоровья.
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