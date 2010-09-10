Похудение на эллиптическом тренажере
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Похудение на эллиптическом тренажере
Похудение на эллиптическом тренажере реально ли? Хочу себе такой купить...
Re: Похудение на эллиптическом тренажере
Скинула 15 кг за год благодаря этому тренажеру. Прочитала как-то на https://avangardsport.com/news/pokhuden ... -02-10-403 про него и решила, что пора рискнуть) И ни разу не пожалела! Отличный вариант для вашего здоровья.
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