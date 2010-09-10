Преимущества вентилятора EbmPapst

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1409
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Преимущества вентилятора EbmPapst

Сообщение klonik » Сегодня, 11:50

Преимущества вентилятора EbmPapst не подскажите? Хотим покупать. вот решили мнения узнать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1411
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Преимущества вентилятора EbmPapst

Сообщение zevc » Сегодня, 12:00

Для каких нужд вам такой мощный вентилятор нужен? Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://www.km.ru/science-tech/2024/02/ ... a-ebmpapst материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен)
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