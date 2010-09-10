Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мне нужна в аренду программа 1C. Подскажите пожалуйста, где можно взять? Самое главное, чтобы поставщик был надежный. Не хочется все данные потерять.
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