Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мне нужна в аренду программа 1C. Подскажите пожалуйста, где можно взять? Самое главное, чтобы поставщик был надежный. Не хочется все данные потерять.
Re: Подскажите
Доброго времени суток, я брала в аренду программы от Облачной бухгалтерии. Вот их сайт. При регистрации они дают 15 дней бесплатно в качестве подарка. Мне кажется, за это время можно понять удобно вам так работать или нет. Вообще арендой пользуются тогда, когда не могу развернуть систему у себя на компьютере или доступ нужен из разных мест.
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