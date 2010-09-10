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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1417 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 13:37 Здравствуйте, мне нужна в аренду программа 1C. Подскажите пожалуйста, где можно взять? Самое главное, чтобы поставщик был надежный. Не хочется все данные потерять. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1415 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:26 Доброго времени суток, я брала в аренду программы от Облачной бухгалтерии. Вот их сайт . При регистрации они дают 15 дней бесплатно в качестве подарка. Мне кажется, за это время можно понять удобно вам так работать или нет. Вообще арендой пользуются тогда, когда не могу развернуть систему у себя на компьютере или доступ нужен из разных мест. Вернуться к началу

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