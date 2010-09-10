Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1417
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 13:37

Здравствуйте, мне нужна в аренду программа 1C. Подскажите пожалуйста, где можно взять? Самое главное, чтобы поставщик был надежный. Не хочется все данные потерять.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1415
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:26

Доброго времени суток, я брала в аренду программы от Облачной бухгалтерии. Вот их сайт. При регистрации они дают 15 дней бесплатно в качестве подарка. Мне кажется, за это время можно понять удобно вам так работать или нет. Вообще арендой пользуются тогда, когда не могу развернуть систему у себя на компьютере или доступ нужен из разных мест.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость