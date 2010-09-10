Дизельный компрессор
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Дизельный компрессор
Дизельный компрессор хотим приобрести для дачи, как правильно выбирать данный агрегат?
Re: Дизельный компрессор
Загляните вот сюда https://rybinskblog.ru/dizelnyj-kompressor/ . думаю генератор после прочтения материала быстро выберете) Отличный материал по данным устройствам, сами сейчас делаем выбор на каком остановиться. На рынке очень много отличных моделей, так что можно в них просто потеряться, если не подходить с умом)
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