Винтовой компрессор
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Винтовой компрессор
Винтовой компрессор нужно заказать, где можно прочитать про его особенности и преимущества перед другими вариантами?
Re: Винтовой компрессор
С таким вопросом вам сюда - https://pr-planet.ru/vintovoj-kompresso ... estva.html В материале все от и до по винтовым компрессорам описано, видно, что писал специалист в данной области. Мне для курсача инфа нужна была, так очень повезло найти сей материал, с которым я и с вами поделюсь)
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