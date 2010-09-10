Винтовой компрессор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1413
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Винтовой компрессор

Сообщение klonik » Сегодня, 14:10

Винтовой компрессор нужно заказать, где можно прочитать про его особенности и преимущества перед другими вариантами?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1416
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Винтовой компрессор

Сообщение zevc » Сегодня, 14:11

С таким вопросом вам сюда - https://pr-planet.ru/vintovoj-kompresso ... estva.html В материале все от и до по винтовым компрессорам описано, видно, что писал специалист в данной области. Мне для курсача инфа нужна была, так очень повезло найти сей материал, с которым я и с вами поделюсь)
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