Как экономить с помощью промокодов Озерки?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1416
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как экономить с помощью промокодов Озерки?

Сообщение zevc » Сегодня, 17:34

Как экономить с помощью промокодов Озерки?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1413
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как экономить с помощью промокодов Озерки?

Сообщение klonik » Сегодня, 17:35

Кто же в наше время о таком не знает?) Да вот так https://parovarim.com/kak-ekonomit-s-po ... ov-ozerki/ хотя бы) Я вот без скидок уже ничего не беру, привыкла...) Да и экономит это очень много обычно, не понимаю тех, кто ими не пользуется...
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость