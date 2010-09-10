Необходимо пройти обучение по охране труда, куда обращаться

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1413
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Необходимо пройти обучение по охране труда, куда обращаться

Сообщение klonik » Сегодня, 17:53

Необходимо пройти обучение по охране труда, куда обращаться
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1416
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Необходимо пройти обучение по охране труда, куда обращаться

Сообщение zevc » Сегодня, 17:54

Как вам такой https://kakpravilino.com/uchebnyj-czent ... ih-mestah/ вариант? Обращалась к ним с этой же нуждой, все прошла не дорого и быстро. Очень хорошо обучают. видно, что работают у них отличные специалисты.
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