Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1417
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:21

Где в Челябинске можно купить металлочерепицу по приемлемой цене? Может быть, из вас кто-нибудь покупал недавно? Подскажите, где можно посмотреть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1415
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:32

А вы посмотрите металлочерепица Челябинск у компании Инси. Мы там брали в прошлом году. Выбор достаточно большой, представлены в различных цветах и размерах. Тоже сначала искали, смотрели, где выгодно. Вот только в Инси нашли. Качество хорошее, ну и цена на порядок дешевле чем в других местах.
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