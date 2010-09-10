Подскажите
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Подскажите
Где в Челябинске можно купить металлочерепицу по приемлемой цене? Может быть, из вас кто-нибудь покупал недавно? Подскажите, где можно посмотреть?
Re: Подскажите
А вы посмотрите металлочерепица Челябинск у компании Инси. Мы там брали в прошлом году. Выбор достаточно большой, представлены в различных цветах и размерах. Тоже сначала искали, смотрели, где выгодно. Вот только в Инси нашли. Качество хорошее, ну и цена на порядок дешевле чем в других местах.
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